На Житомирщині суд взяв під варту посадовця-хабарника

Слідчим відділом прокуратури Житомирської області розслідується кримінальне провадження щодо сільського голови однієї із сільських рад Ружинського району, якого нещодавно затримано під час одержання неправомірної вигоди на суму 8 тис грн.

У ході досудового розслідування прокурором Житомирської області Любомиром Війтовичем (31 липня 2017 року) посадовцю повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

За клопотанням слідчого відділу прокуратури Житомирської області ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира голові сільської ради обрано запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення грошової застави.

Також ухвалою суду посадову особу органу місцевого самоврядування відсторонено від посади.

Нагадаємо, сільського голову затримано слідчими прокуратури області спільно із спецпідрозділом «К» регіонального Управління СБУ під час одержання ним неправомірної вигоди від заступника директора місцевого підприємства. За 8 тис грн він пообіцяв не перешкоджати підприємницькій діяльності, пов’язаній із виготовленням цегли.

За матеріалами прес-служби прокуратури Житомирської області