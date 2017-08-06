У Львові просто на вулиці знайшли тіло літнього чоловіка

Близько 11:00 в Личаківський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що на тротуарі по вулиці Пасічній лежить чоловік без ознак життя.

Правоохоронці, які працювали на місці події, встановили особу померлого. Це 67-річний місцевий мешканець. На його тілі ознак насильницької смерті не виявлено.

Причину смерті чоловіка будуть встановлювати експерти.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області