У Львові просто на вулиці знайшли тіло літнього чоловіка

У Львові просто на вулиці знайшли тіло літнього чоловіка

14:00 06.08.2017
У Львові просто на вулиці знайшли тіло літнього чоловіка

Близько 11:00 в Личаківський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що на тротуарі по вулиці Пасічній лежить чоловік без ознак життя.

Правоохоронці, які працювали на місці події, встановили особу померлого. Це 67-річний місцевий мешканець. На його тілі ознак насильницької смерті не виявлено.

Причину смерті чоловіка будуть встановлювати експерти.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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