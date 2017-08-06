На Черкащині поліцейські затримали торгівця метадоном

До оперативників Звенигородського відділу поліції надійшла інформація про чоловіка, який на території Звенигородки займається збутом наркотиків. Поліцейськими було проведено ряд заходів, під час яких інформація підтвердилася.

Було з’ясовано, що неодноразово раніше судимий 41-річний місцевий житель причетний до незаконного збуту метадону.

Наркозбувача правоохоронці затримали в ході проведення оперативної закупки. Чоловік продав наркозалежній особі за 100 гривень одну таблетку метадону.

Під час проведення санкціонованого обшуку домоволодіння затриманого оперативники виявили кошти, вилучені від продажу наркотичного засобу, три пігулки метадону, 500 грам коноплі та відходи від виготовленої наркотичної речовини.

Вилучені речові докази направлено на дослідження. За даним фактом Звенигородським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Підозрюваному оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області