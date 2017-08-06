У Херсоні поліція оперативно затримала квартирного крадія

У Корабельне відділення поліції звернулася 42-річна жінка. Вона пояснила, що з її квартири зникла комп’ютерна техніка, пилосос, тостер і одяг. Сума збитків становить понад 4 тисячі гривень.

Поліцейські встановили, що трикімнатну квартиру заявниця здавала в оренду двом дівчатам. У третій кімнаті господарка зберігала власні речі і кімната зачинялася на замок. Працівники поліції перевірили коло знайомих квартиранток і під підозру потрапив знайомий однієї з дівчат - 33-річний херсонець, який ніде не працює і зловживає спиртним.

Встановлено, що чоловік часто приходив до дівчини і після кожного візиту забирав речі власниці квартири. Крадене здав до ломбарду. Відкриті кримінальні провадження за ст.185 Кримінального кодексу України "Крадіжка".

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області