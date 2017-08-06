Поліція Чернігівщини затримала серійних грабіжників

Поліція Чернігівщини затримала двох зловмисників, які час від часу грабували людей та обкрадали приміщення, а свої «трофеї» реалізовували в ломбардах.

Один з них мав слабкість до золотих ланцюжків, інший – крав усе, що впадало в око.

Упродовж липня 32-річний молодик системно виходив на полювання за літніми жінками, які носять золоті прикраси. Він зривав з них ланцюжки як вдень, так і вночі. Наразі поліції відомо про трьох жінок, які постраждали від рук зловмисника.

Злодій сподівався, що відповідати за грабіж не доведеться, але поліція таки вийшла на його слід. Молодик вже мав проблеми із законом, але попередніх «подвигів», які були пов’язані з наркотиками, йому здалося замало.

Усе награбоване він збував в ломбарди, але частину «трофеїв» вдалося вилучити та повернути власницям. У скоєному чоловік зізнався та дав правдиві свідчення. Наразі його поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Поліція також затримала раніше судимого 36-річного чоловіка, який мешкає в області, але усі крадіжки скоїв у Чернігові. Цікаво, що крав він майже усе, що лише спадало на думку.

Спочатку пошкодив вікно на одній з заправок міста, де вкрав талони на пальне (сумарною вартістю 7 тисяч гривень) та комп’ютерну техніку (34 тисячі гривень). Згодом злодій вночі біля одного з міських кладовищ вдався до грабежу: відібрав у чоловіка рюкзак, в якому були мобільний з аксесуарами та 300 гривень. Третій раз серійний злодій проник у квартиру з незамкненими дверима, де йому вдалося розбагатіти на елітні телефон, нетбук та планшет.

В ході проведення розшукових заходів співробітники кримінальної поліції викрили чоловіка, який зізнався у скоєному та дав правдиві свідчення. Частину викраденого вдалося вилучити.

В минулому підозрюваний вже відбував покарання за аналогічні злочини.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області