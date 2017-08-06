На Прикарпатті винесено вирок працівнику управління Держпраці

Івано-Франківською місцевою прокуратурою підтримано державне обвинувачення у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) КК України щодо 34-річного працівника Управління Держпраці в області, який одержав 500 дол. США та 5 тис. грн неправомірної вигоди.

В судовому засіданні обвинувачений вину визнав повністю.

Вироком Івано-Франківського міського суду йому призначено покарання у виді штрафу в розмірі 25 500 гривень.

Нагадаємо, що за неправомірну вигоду головний державний інспектор праці обіцяв вплинути на прийняття позитивного рішення з приводу видачі висновку щодо робіт із підвищеною небезпекою на одному з лісообробних підприємств.

Затримано його 18 травня цього року в центральній частині м. Івано-Франківська під час отримання коштів від представника приватного підприємства.

За матеріалами прес-служби прокуратури Івано-Франківської області