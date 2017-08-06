На Прикарпатті винесено вирок працівнику управління Держпраці

На Прикарпатті винесено вирок працівнику управління Держпраці

08:00 06.08.2017
На Прикарпатті винесено вирок працівнику управління Держпраці

Івано-Франківською місцевою прокуратурою підтримано державне обвинувачення у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) КК України щодо 34-річного працівника Управління Держпраці в області, який одержав 500 дол. США та 5 тис. грн неправомірної вигоди.

В судовому засіданні обвинувачений вину визнав повністю.

Вироком Івано-Франківського міського суду йому призначено покарання у виді штрафу в розмірі 25 500 гривень.

Нагадаємо, що за неправомірну вигоду головний державний інспектор праці обіцяв вплинути на прийняття позитивного рішення з приводу видачі висновку щодо робіт із підвищеною небезпекою на одному з лісообробних підприємств.

Затримано його 18 травня цього року в центральній частині  м. Івано-Франківська під час отримання коштів від представника приватного підприємства.

За матеріалами прес-служби прокуратури Івано-Франківської області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.