Під Києвом необачний молодик жахливо загинув на даху вагону потягу

О 04:37 до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району від громадян надійшло повідомлення, що на залізничній станції «Вишневе» на вантажному потязі знаходиться без свідомості людина.

На місце події було негайно відправлено по одному відділенню 34-ДПРЧ та 62-ДПРЧ м. Вишневе.

По прибуттю на місце події зі слів очевидців виявилось, що чоловік заліз на потяг з метою зробити фото та його вразило електричним струмом, внаслідок чого хлопець 2000 року народження загинув.

Рятувальники провели зняття загиблого чоловіка, ураженого електричним струмом з вагона вантажного потягу.

На місце події залучалось 2 одиниці пожежної техніки та 7 чоловік особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області