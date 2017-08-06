Під Києвом необачний молодик жахливо загинув на даху вагону потягу

Під Києвом необачний молодик жахливо загинув на даху вагону потягу

09:00 06.08.2017
Під Києвом необачний молодик жахливо загинув на даху вагону потягу

О 04:37 до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району від громадян надійшло повідомлення, що на залізничній станції «Вишневе» на вантажному потязі знаходиться без свідомості людина.

На місце події було негайно відправлено по одному відділенню 34-ДПРЧ та 62-ДПРЧ м. Вишневе.

По прибуттю на місце події зі слів очевидців виявилось, що чоловік заліз на потяг з метою зробити фото та його вразило електричним струмом, внаслідок чого хлопець 2000 року народження загинув.

Рятувальники провели зняття загиблого чоловіка, ураженого електричним струмом з вагона вантажного потягу.

На місце події залучалось 2 одиниці пожежної техніки та 7 чоловік особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області 

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