У Херсоні п’яний скутерист врізався у престижний «Лексус»

Виклик про ДТП без потерпілих на проспекті Ушакова отримали патрульні сьогодні близько 9-ої години ранку. На місці інспектори побачили мопед Suzuki Lets та автомобіль Lexus ES 350. Інспектори пересвідчились, що ніхто з учасників пригоди не потребує медичної допомоги.

Поліцейські встановили, що водій мопеда не врахував дорожню обстановку, не обрав безпечну швидкість руху, не дотримав безпечну дистанцію та скоїв зіткнення з автомобілем Lexus. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

Під час спілкування у водія мопеда патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти огляд за допомогою алкотесту «Драгер» на місці. Результат – 1,88 проміле. Це в 9 разів перевищує допустиму норму. Також інспектори з’ясували, що чоловік не має водійського посвідчення.

На 25-річного херсонця склали адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ст. 126 (Керування особою, яка не має такого права) та ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Під час перевірки документів поліцейські виявили, що водій Lexus не має полісу обов’язково страхування цивільно-правової відповідальності. На нього винесли постанову за ст. 126 (Керування без відповідних документів) КУпАП.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції

