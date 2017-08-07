Шестеро людей загинули у жахливій ДТП під Києвом

Шестеро людей загинули у жахливій ДТП під Києвом

06:01 07.08.2017
Шестеро людей загинули у жахливій ДТП під Києвом

Поліція з’ясовує причину лобового зіткнення на Бориспільській окружній дорозі.

Дорожньо-транспортна пригода сталася напередодні, о 20:30. Біля повороту на Баришівку автомобілі «ВАЗ» та «Opel» рухалися на зустріч один одному.

Поліція з’ясовує всі причини та обставини зіткнення, на місці пригоди працює слідчо-оперативна група та рятувальники.

В автомобілі «ВАЗ» загинуло четверо дорослих та одна неповнолітня дитина. З цієї машини вижила шестирічна дівчинка, яка наразі знаходиться у лікарні.

Водій транспортного засобу «Opel» залишився живим, пасажирка авто загинула.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

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