Шестеро людей загинули у жахливій ДТП під Києвом

Поліція з’ясовує причину лобового зіткнення на Бориспільській окружній дорозі.

Дорожньо-транспортна пригода сталася напередодні, о 20:30. Біля повороту на Баришівку автомобілі «ВАЗ» та «Opel» рухалися на зустріч один одному.

Поліція з’ясовує всі причини та обставини зіткнення, на місці пригоди працює слідчо-оперативна група та рятувальники.

В автомобілі «ВАЗ» загинуло четверо дорослих та одна неповнолітня дитина. З цієї машини вижила шестирічна дівчинка, яка наразі знаходиться у лікарні.

Водій транспортного засобу «Opel» залишився живим, пасажирка авто загинула.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області