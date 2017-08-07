У Дніпрі молодого водія Porsche Cayenne затримали за бійку у нічному клубі

Минулого уікенду, близько 23 години, патрульні отримали інформацію про бійку на вулиці Барикадна в одному з нічних клубів.

Миттєво приїхавши на виклик, поліцейські побачили молодого чоловіка зі слідами побоїв. Він повідомив, що на нього напали кілька молодиків, побили та поїхали з місця на автомобілі Porsche Cayenne. Чоловіку надали першу домедичну допомогу, викликали швидку та почали пошуки автомобіля.

Невдовзі, транспортний засіб схожий за орієнтуванням побачили на сусідній вулиці. Патрульні наказали зупинити авто, втім, водій збільшив швидкість та почав тікати. До переслідування долучились інші екіпажі. Водій виїхав за місто та ніяк не реагував на неодноразові вимоги поліцейських про зупинку. Заблокувати транспортний засіб вдалось лише у місті Камянське.

За кермом знаходився 31-річний чоловік. Його затримали та доставили до Шевченківського відділку поліції. Постраждалий пізніше впізнав в ньому свого кривдника.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області