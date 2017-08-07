На Львівщині під час ДТП на трасі Київ-Чоп загинув мотоцикліст
На Львівщині під час ДТП на трасі Київ-Чоп загинув мотоцикліст
Днями до поліції надійшло повідомлення про те, що близько 11:30 на автодорозі Київ-Чоп у селі Пісочна сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.
Правоохоронці попередньо встановили, що водій мотоцикла «ВMW», 29-річний житель міста Хмельницький, в’їхав у багажне відділення автомобіля «Хонда», який рухався у попутному напрямку. Внаслідок зіткнення мотоцикліст потрапив під вантажівку «Івеко» під керуванням 30-річного мешканця Закарпаття. Чоловік загинув на місці події.
Пасажирка мотоцикліста, 32-річна львів’янка, доставлена у лікарню з тілесними ушкодженнями. Медики діагностували у жінки переломи ключиці, ребер та ступні.
Наразі встановлюються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області