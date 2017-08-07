На Донеччині під час вибуху в будинку загинули троє людей

Вибух стався вночі у приватному будинку в селі Дачне. На місці події працювали поліцейські та вибухотехніки, які знайшли залишки гранати, а також гранату Ф-1 та два запали.

Загинуло двоє чоловіків та жінка. Пораненого чоловіка в шоковому стані доставлено у лікарню м. Курахове.

До чергової частини Мар’їнського відділення поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців Дачного про те, що по вулиці Южній стався вибух.

На місце терміново прибули слідчо-оперативна група, експерт та вибухотехніки.

Поліцейські з'ясували, що за вказаною адресою проживала жінка 1983 та чоловік 1965 років народження, до яких прийшли в гості ще двоє знайомих чоловіків. Разом вони розпивали спиртне. За словами потерпілого 1964 року народження, який один залишився живий, господар будинку хотів продемонструвати салют, після чого стався вибух.

На місці події знайдено фрагменти гранати. Факт кваліфіковано за ч.2 п.1 і 5 ст.115 «Умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб» Кримінального кодексу України. Обставини події з’ясовуються.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області