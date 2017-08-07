Факт жахливої загибелі крихітної дитини розслідує поліція Харківщини
Факт жахливої загибелі крихітної дитини розслідує поліція Харківщини
До Золочівського відділення поліції надійшло повідомлення від мешканки с. Олександрівка Золочівського району про те, що у ставку втопилась півторарічна дитина.
Встановлено, що мати за місцем мешкання поклала спати свою доньку, а сама на не тривалий час пішла до сусідки у гості, вхідні двері не зачиняла. Повернувшись додому, виявила відсутність доньки, про що повідомила чоловіку, який знаходився на роботі.
Під час пошуків дитини місцевий мешканець виявив у ставку тіло дитини та разом із місцевими мешканцями витягнув з води. Видимих ознак слідів насильницької смерті на тілі не виявлено.
Слідчими Золочівського ВП відкрито кримінальне провадження ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Усі обставини з'ясовуються.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області