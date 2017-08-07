Факт жахливої загибелі крихітної дитини розслідує поліція Харківщини

Факт жахливої загибелі крихітної дитини розслідує поліція Харківщини

08:45 07.08.2017
Факт жахливої загибелі крихітної дитини розслідує поліція Харківщини

До Золочівського відділення поліції надійшло повідомлення від мешканки с. Олександрівка Золочівського району про те, що у ставку втопилась півторарічна дитина.

Встановлено, що мати за місцем мешкання поклала спати свою доньку, а сама на не тривалий час пішла до сусідки у гості, вхідні двері не зачиняла. Повернувшись додому, виявила відсутність доньки, про що повідомила чоловіку, який знаходився на роботі.

Під час пошуків дитини місцевий мешканець виявив у ставку тіло дитини та разом із місцевими мешканцями витягнув з води. Видимих ознак слідів насильницької смерті на тілі не виявлено.

Слідчими Золочівського ВП відкрито кримінальне провадження ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Усі обставини з'ясовуються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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