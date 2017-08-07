На Львівщині вантажний потяг на смерть збив літню людину

Подія сталася на нерегульованому залізничному переході.

У Стрийський відділ поліції надійшла інформація від диспетчера станції «Стрий» про те, що на нерегульованому залізничному переході неподалік залізничного вокзалу під вантажний електропоїзд, який рухався у бік Львова, потрапила жінка.

Правоохоронці встановили, що наїзд було вчинено на 83-річну місцеву мешканку. Від отриманих травм пенсіонерка померла на місці пригоди.

Наразі встановлюються обставини події, призначено експертизи. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області