Київська поліція вважає підрив чоловіка на гранаті самогубством

Подія сталася у Святошинському районі Києва. За попередньою інформацією, загиблий підірвав себе.

Напередодні вихідних, о 16-й годині, правоохоронці отримали повідомлення від перехожих про виявлення у лісі неподалік від озера Нивка (село Катеринівка) мертвого чоловіка.

На виклик прибула слідчо-оперативна група, яка ретельно оглянула місце події. Попередньо встановлено, що у чоловіка численні травми обличчя, рук та грудей, які характерні для мінно-вибухового удару.

Особа загиблого встановлена, це – уродженець Кіровоградської області, який зареєстрований на Полтавщині, 1973 року народження.



«При відпрацюванні прилеглої території вилучені деформовані фрагменти, імовірно, гранати, документи та особисті речі загиблого. Біля тіла виявлена воронка. Експерти припускають, що чоловік накрив собою гранату, а після вибуху його відкинуло», - розповів начальник Святошинського управління поліції Володимир Ткаченко.



Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство із додатковою правовою кваліфікацією – самогубство. Встановлюються всі обставини і причини трагічної події.



За матеріалами ВК ГУНП у Києві

