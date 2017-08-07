На Львівщині брат під час сварки кинувся з ножем на брата

Потерпілий госпіталізований у хірургічне відділення лікарні, його стан медики розцінюють як стабільно важкий.

У Жидачівське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл району один чоловік заподіяв іншому ножове поранення.

Слідчо-оперативна група, виїхавши на місце події, попередньо встановила, що 42-річний житель району під час конфлікту на побутовому ґрунті вдарив ножем рідного брата у ліву ділянку тулубу. Потерпілий госпіталізований у лікарню з діагнозом: проникаюча рана задньої поверхні грудної клітки.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження). Вчинення цього злочину карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області