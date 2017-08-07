Внаслідок ДТП на Львівщині водій у тяжкому стані потрапив до лікарні

Попередньо встановлено, що водій «Шкода Рапід» не впорався з керуванням та з’їхав в кювет, де автомобіль перекинувся.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 6 серпня о 23:40 між селами Верчани та Слобідка, Стрийського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Шкода Рапід», 25-річний мешканець одного з сіл Стрийського району, не впорався з керуванням та з’їхав в кювет, де автомобіль перекинувся.

Внаслідок автопригоди водія госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом «поєднана травма, відкрита черепно-мозкова травма, перелом основи та склепіння черепа, забій головного мозку, тупа травма грудної клітки, забій легень, перелом грудного відділу хребта, перелом кісток тазу, травматичний шок другого ступеня».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області