На Львівщині п’яний водій за кермом збив двох неповнолітніх

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 13:30 на вулиці Бродівській у місті Золочів.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ 2108», 30-річний мешканець одного з сіл Золочівського району, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, скоїв наїзд на двох неповнолітніх велосипедистів, мешканців одного з сіл цього ж району, віком 13 та 14 років.

Внаслідок автопригоди хлопці отримали тілесні ушкодження. У Старшого медики діагностували «закриту черепно-мозкову травму, забій правого колінного суглобу, множинні садна тіла», у молодшого – «закриту черепно-мозкову травму, закритий перелом нижньої щелепи та шийки другої п’ясної кістки».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області