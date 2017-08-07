На Волині засуджено нелюда, який втопив двох своїх знайомих

Не один рік прокурори прокуратури Волинської області відстоюють в судах різних інстанцій вирок волинянину, який утопив двох своїх знайомих.

19 липня 2013 року четверо мешканців Торчина, найстаршому з яких – нині обвинуваченому у вбивствах – було 25 років, а найменший був іще неповнолітнім – поїхали в село Затурці відпочивати. Відпочинок розпочався із розпивання алкоголю у літній палатці поряд з магазином. Випито було чимало, один із друзів дуже сп’янів та заснув просто за столом.

Надвечір, коли компанія, повертаючись додому, проходила повз місцевий ставок, хтось із приятелів запропонував 22-річному хлопчині, який заледве прокинувся, скупатись. Той погодився, хоча й сказав, що плавати він не вміє. Біля ставка до друзів приєднався ще один старший чоловік – знайомий обвинуваченого.У воді хлопець, хоч і не вмів плавати, чомусь зайшов аж по шию.

Обвинувачений підійшов до нього та почав занурювати його голову у воду – «жартував». Коли ж жертва втомилась та намагалася відбитися і вийти з води, зловмисник декілька разів штовхнув її на глибину й домігся того, що хлопець пішов під воду. Допомоги йому убивця, який був поряд, не надав.

При цьому найближче до нелюда та його жертви перебував чоловік, який приєднався до компанії біля ставка. Він і звинуватив зловмисника в утопленні потерпілого, за що поплатився власним життям. Схопивши чоловіка за шию, убивця кілька разів занурював його голову у воду та утримав там, аж поки теж не втопив.

Свідків усього, що відбулося, побоюючись уже за своє життя, втекли з місця події. Вбивця довго обдумував, як видати скоєне за нещасний випадок, розмовляючи по телефону з рідними одного утопленого, замовчував факт смерті, очевидців переконував сказати, що все, що сталося – прикра випадковість.

Одяг однієї з жертв він переніс на інше місце, внаслідок чого пошуки тіла водолазами затягнулись на багато годин. Вироком суду першої інстанції зловмисника, який не визнав своєї вини у скоєному, було засуджено до 13 років позбавлення волі.

Опісля цей вирок кілька разів оскаржували як прокурори, так і захисники злочинця. Нині апеляційний суд Волинської області відхилив апеляцію захисту та частково задоволив апеляційну скаргу прокуратури, усунув ,помилку, допущену місцевим судом при призначенні покарання вбивці, в частині застосування норм матеріального права, а міру покарання, призначену раніше, лишив незмінною – 13 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області