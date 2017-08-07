На Одещині повідомлено про підозру членам озброєної банди грабіжників

Прокуратура Одеської області повідомила про підозру групі осіб у вчиненні бандитизму, розбоїв, шахрайських діях та незаконному поводженні зі зброєю.

Злочинну групу викрили та затримали співробітники відділу кримінальної поліції та слідчі Приморського відділу поліції спільно з працівниками КОРД ГУ НП в області.

Судом за клопотанням прокуратури підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.У ході розслідування встановлено, що у листопаді 2016 року адвокат, який надавав юридичні послуги в м. Одесі, вирішив створити банду, до складу якої увійшли троє чоловіків.

Протягом року угруповання, озброєне вогнепальною зброєю, орудувало на території Одеси, скоюючи розбійні напади на мешканців міста.

Нападники «спеціалізувалися» на клієнтах пунктів обміну валют, де і вичікували своїх потенційних жертв. Загальний розмір шкоди, завданої розбоями та шахрайством, складає майже 3 мільйони гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Приморський відділ поліції.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області