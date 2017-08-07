На Одещині повідомлено про підозру членам озброєної банди грабіжників

На Одещині повідомлено про підозру членам озброєної банди грабіжників

23:00 07.08.2017
На Одещині повідомлено про підозру членам озброєної банди грабіжників

Прокуратура Одеської області повідомила про підозру групі осіб у вчиненні бандитизму, розбоїв, шахрайських діях та незаконному поводженні зі зброєю.

Злочинну групу викрили та затримали співробітники відділу кримінальної поліції та слідчі Приморського відділу поліції спільно з працівниками КОРД ГУ НП в області.

Судом за клопотанням прокуратури підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.У ході розслідування встановлено, що у листопаді 2016 року адвокат, який надавав юридичні послуги в м. Одесі, вирішив створити банду, до складу якої увійшли троє чоловіків.

Протягом року угруповання, озброєне вогнепальною зброєю, орудувало на території Одеси, скоюючи розбійні напади на мешканців міста.

Нападники «спеціалізувалися» на клієнтах пунктів обміну валют, де і вичікували своїх потенційних жертв. Загальний розмір шкоди, завданої розбоями та шахрайством, складає майже 3 мільйони гривень. 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Приморський відділ поліції.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.