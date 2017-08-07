На Донеччині збочинця судитимуть за розбещення восьмирічної дівчинки

Під процесуальним керівництвом Краматорської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) КК України.

У ході розслідування встановлено, що 05 травня поточного року 51-річний мешканець м. Краматорська, обіцяючи пригостити цукерками, запросив до себе додому 8-річну дівчинку, яка жила з ним по сусідству.

Вдома зловмисник зняв з дитини спідню білизну, поклав дівчинку на ліжко та вчинив щодо неї непристойні розпусні дії, спрямовані на задоволення своєї статевої пристрасті.

У подальшому, погодившись на прохання малої припинити вказані дії, чоловік повернув їй одяг та відвів додому, де дівчинка повідомила про те, що з нею сталося, бабусі.

Під час слідства правоохоронцями зібрано достатньо вагомих доказів скоєння правопорушником інкримінованого злочину.

Обвинуваченому загрожує до 8 років ув’язнення.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області