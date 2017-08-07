На Донеччині збочинця судитимуть за розбещення восьмирічної дівчинки
На Донеччині збочинця судитимуть за розбещення восьмирічної дівчинки
Під процесуальним керівництвом Краматорської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) КК України.
У ході розслідування встановлено, що 05 травня поточного року 51-річний мешканець м. Краматорська, обіцяючи пригостити цукерками, запросив до себе додому 8-річну дівчинку, яка жила з ним по сусідству.
Вдома зловмисник зняв з дитини спідню білизну, поклав дівчинку на ліжко та вчинив щодо неї непристойні розпусні дії, спрямовані на задоволення своєї статевої пристрасті.
У подальшому, погодившись на прохання малої припинити вказані дії, чоловік повернув їй одяг та відвів додому, де дівчинка повідомила про те, що з нею сталося, бабусі.
Під час слідства правоохоронцями зібрано достатньо вагомих доказів скоєння правопорушником інкримінованого злочину.
Обвинуваченому загрожує до 8 років ув’язнення.
За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області