На Закарпатті поліція затримала жінку за підозрою у навмисному вбивстві

Управління карного розшуку та слідчого управління поліції Закарпаття спільно з Іршавським відділенням поліції розкрили вбивство в селі Ільниця.

Вчора, 06 серпня, після 22 години на лінію «102» надійшло анонімне повідомлення про нанесення ножового поранення в селі Ільниця Іршавського району. Слідчо-оперативна група Іршавського відділення поліції на місці події встановила, що 30-річний чоловік разом зі своєю дружиною пішов в гості до свого друга. Після застілля між подружжям виник конфлікт, дружина взяла кухонний ніж та вдарила ним свого чоловіка в шию. Потерпілий помер ще до приїзду медиків.

Поліція розпочала за даним фактом кримінальне провадження за ст. 115 ККУ, тобто вбивство. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Жінку затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області