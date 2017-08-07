У Краматорську п’яна жінка за кермом втрапила у ДТП

Близько 02-ї години, на вулиці Небесної Сотні трапилась дорожньо-транспортна пригода.

Прибувши на місце виклику встановлено, що 33-річна громадянка керуючи автомобілем HYUNDAI ix35 не врахувала дорожню обстановку та не впоралась із керуванням, внаслідок чого скоїла наїзд на дерево.

Під час спілкування із жінкою було виявлено, що водійка має ознаки алкогольного сп’яніння, але від проходження освідування відмовилась у присутності двох свідків.



На вищевказану особу було складено два адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння), а також постанову за ч.1 ст.126 (керування транспортним засобом без посвідчення водія та реєстраційних документів на транспортний засіб) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також, на місце події було викликано евакуатор, який доставив автомобіль на штрафмайданчик.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

