У Львові легковик "Фольксваген" відправив до лікарні літню жінку
У Львові легковик "Фольксваген" відправив до лікарні літню жінку
У 80-річної львів’янки медики діагностували «закритий перелом лонної кістки, забій м’яких тканин лівого плечового суглобу та потиличної ділянки».
Дорожньо-транспортна пригода сталась непередодні о 01:20 на вулиці Широкій у Львові.
Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Пасат», 31-річний мешканець Яворівського району, скоїв наїзд на пішохода, 80-річну львів’янку.
Внаслідок автопригоди у бабусі медики діагностували «закритий перелом лонної кістки, забій м’яких тканин лівого плечового суглобу та потиличної ділянки».
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області