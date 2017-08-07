У Львові легковик "Фольксваген" відправив до лікарні літню жінку

У Львові легковик "Фольксваген" відправив до лікарні літню жінку

13:20 07.08.2017

У 80-річної львів’янки медики діагностували «закритий перелом лонної кістки, забій м’яких тканин лівого плечового суглобу та потиличної ділянки».

Дорожньо-транспортна пригода сталась непередодні о 01:20 на вулиці Широкій у Львові.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Пасат», 31-річний мешканець Яворівського району, скоїв наїзд на пішохода, 80-річну львів’янку.

Внаслідок автопригоди у бабусі медики діагностували «закритий перелом лонної кістки, забій м’яких тканин лівого плечового суглобу та потиличної ділянки».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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