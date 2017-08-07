На Вінниччині рятувальники дістали з криниці тіло людини

На Вінниччині рятувальники дістали з криниці тіло людини

22:30 07.08.2017
На Вінниччині рятувальники дістали з криниці тіло людини

О 21:41 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в смт.  Шпиків, у криниці було виявлено тіло невідомого чоловіка.

До місця пригоди було направлено друге відділення чергового караулу
ДПРЧ-14 м. Тульчин на одній одиниці техніки у складі трьох чоловік. За допомогою спецобладнення, у присутності працівників національної поліції, дістали  тіло загиблого з криниці.

Обставини надзвичайної  події  з’ясовуються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.