На Вінниччині рятувальники дістали з криниці тіло людини

О 21:41 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в смт. Шпиків, у криниці було виявлено тіло невідомого чоловіка.

До місця пригоди було направлено друге відділення чергового караулу

ДПРЧ-14 м. Тульчин на одній одиниці техніки у складі трьох чоловік. За допомогою спецобладнення, у присутності працівників національної поліції, дістали тіло загиблого з криниці.

Обставини надзвичайної події з’ясовуються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області