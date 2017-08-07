На Вінниччині рятувальники дістали тіло водія з розстрощеного автомобіля
На Вінниччині рятувальники дістали тіло водія з розстрощеного автомобіля
Об 11:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Михайлівка, Вінницького району сталася ДТП.
До місця події одразу було направлено черговий караул ДПРЧ-2
м. Вінниці. По прибуттю рятувальників з’ясувалося, що водій автомобіля «Мерседес» не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та зіштовхнувся з деревом.
У результаті ДТП водія транспортного засобу було затиснено у салоні автівки.
Бійці ДСНС за допомогою спецобладання вивільнили тіло загиблого з транспортного засобу.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області