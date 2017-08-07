На Вінниччині рятувальники дістали тіло водія з розстрощеного автомобіля

На Вінниччині рятувальники дістали тіло водія з розстрощеного автомобіля

16:20 07.08.2017

Об 11:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що   поблизу с.  Михайлівка, Вінницького району сталася ДТП.

До місця події одразу було направлено черговий караул ДПРЧ-2
 м. Вінниці. По прибуттю рятувальників з’ясувалося, що водій автомобіля «Мерседес» не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та зіштовхнувся з деревом.

У результаті ДТП водія транспортного засобу було затиснено у салоні автівки.

Бійці ДСНС за допомогою спецобладання вивільнили  тіло загиблого з транспортного засобу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області

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