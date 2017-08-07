У селі під Києвом сильна пожежа забрала життя людини

У селі під Києвом сильна пожежа забрала життя людини

16:40 07.08.2017
У селі під Києвом сильна пожежа забрала життя людини

07 серпня о 00:49 до оперативно-диспетчерської служби Макарівського району надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку за адресою: с. Ясногородка на вулиці Петровського.

На місце події виїхали рятувальники 32-ї Державної пожежно-рятувальної смт Макарів та 50-й Державний пожежно-рятувальний пост с. Бишів.

По прибуттю на місце події рятувальниками встановлено, що полум’ям повністю охоплено дах будинку на площі близько 40 кв.м.

Під час розвідки пожежі вогнеборці виявили тіло власника, 1980 року народження.

О 02:48 вогнеборці локалізували пожежу та о 05:04 ліквідували.

Внаслідок пожежі вогнем знищено будинок на площі близько 40 кв.м. та речі домашнього вжитку.

На гасіння пожежі було залучено 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області

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