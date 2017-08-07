На Харківщині поліцейські затримали вбивцю рідного батька

На Харківщині поліцейські затримали вбивцю рідного батька

13:40 07.08.2017
На Харківщині поліцейські затримали вбивцю рідного батька

За попередніми даними, причиною сварки стали неприязні відносини.

О 04:15 до Дергачівського відділу поліції надійшло повідомлення від фельдшера швидкої допомоги, що в будинку у селищі Солоницівка констатовано смерть 60-річного мешканця будинку.

З місця події працівники поліції вилучили речові докази.

У скоєнні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється 38-річний син загиблого, який в ніч на 6 серпня, перебуваючи за місцем мешкання, в ході сварки на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, спричинив батькові численні удари по тулубу, що призвело до його смерті.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПКУ, утримується в ізоляторі тимчасового тримання.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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