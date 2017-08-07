У Львові під час сварки брат кілька разів вдарив ножем сестру

У Львові під час сварки брат кілька разів вдарив ножем сестру

14:01 07.08.2017
У Львові під час сварки брат кілька разів вдарив ножем сестру

У Шевченківський відділ поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що в одній з квартир Львова людині заподіяли ножові поранення.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що близько опівдня 59-річний львів’янин під час словесного конфлікту завдав чотири удари ножем в живіт своїй 42-річній сестрі, жительці Львова.

Жінку госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом: колото-різані проникаючі рани черевної порожнини.

Зловмисника затримано в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

Правоохоронці встановлюють обставини події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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