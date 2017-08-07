Слов'янські поліцейські притягують до відповідальності батька-садиста

29-річний чоловік знущався над своїм 1,5 річним сином та 3-річною дівчинкою, крім цього погрожував дружині побиттям, якщо вона буде мішати йому виховувати дітей.

Співробітники ювенальної превенції Слов'янського відділу поліції під час відвідування сімей, які належать до категорії "складні життєві обставини" виявили факт психічного та фізичного насильства над малолітніми дітьми.

Мешканка Слов'янська 1996 року народження розповіла правоохоронцям, що її чоловік неодноразово піднімав на них руку. «Вихователь» в ньому прокидається, коли він зловживає алкогольними напоями.

Відносно порушника складено адміністративний протокол за ст.173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Чоловіка засуджено до 40 годин громадських робіт.

Якщо становище в родині найближчим часом не зміниться - дітки будуть поміщені до Центру соціально-психологічної реабілітації.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області