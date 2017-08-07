Кіберполіція Чернігівщини викрила чоловіка, який розповсюджував вірус "Petya.A"

Оперативники відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області встановили зловмисника, мешканця міста Нікополь, який, шляхом розміщення в мережі інтернет безкоштовних відео роликів, поширював серед користувачів шкідливе програмне забезпечення.

Після встановлення всіх анкетних даних та отримання ухвали суду на проведення обшуку у підозрюваного, чернігівські слідчі та оперативники вирушили «в гості» до правопорушника.

Як встановили правоохоронці, 51-річний мешканець Дніпропетровщини на файлових обмінниках та соціальних каналах мережі Інтернет виклав відео з детальним описом того, яким чином можна запустити вірус «Petya.A» на комп’ютерах. У коментарях до відео чоловік розмістив посилання на свою сторінку в соціальній мережі, на яку він завантажив сам вірус та розповсюдив його користувачам мережі Інтернет.



За місцем проживання зловмисника працівники кіберполіції провели санкціонований обшук в результаті якого вилучили комп’ютерну техніку за допомогою якої розповсюджувався комп’ютерний вірус під назвою «Petya.A». Крім того, працівники чернігівської кіберполіції виявили файли із шкідливим програмним забезпеченням (ШПЗ), яке за висновками експертів є вірусом «Petya.A».

Під час спілкування з поліцейськими чоловік пояснив, що після хакерської атаки, яка відбулась у червні 2017 року, він завантажив вірус до свого аккаунту на файлообмінному сервері, а посилання на файл завантажив до свого блогу (залишаючи коментарі під безкоштовним відео). Оперативники кіберполіції встановили, що цей вірус користувачі мережі завантажили на свої комп’ютери близько 400 разів, таким чином інфікувавши власні технічні пристрої вірусом «Petya.A».

Окрім того, було встановлено перелік компаній, які вирішили скористатися загальнодержавною кібератакою та навмисно завантажували собі даний вірус для приховування своєї злочинної діяльності та ухилення від сплати штрафних санкцій державі. Заходи щодо притягнення керівництва даних компаній до відповідальності уже ведуться.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області