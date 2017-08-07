На Полтавщині невідомий автомобіль на смерть збив невідому людину

На Полтавщині невідомий автомобіль на смерть збив невідому людину

14:40 07.08.2017
На Полтавщині невідомий автомобіль на смерть збив невідому людину

ДТП сталася 06 серпня на автодорозі Полтава-Олександрія, неподалік с.Соснівка.

Невстановлений автомобіль скоїв наїзд на пішохода (на вигляд 40- 45 років), який загинув на місці події.

Особа загиблого чоловіка встановлюється. Водій, який збив людину, втік з місця ДТП.

Звертаємося до очевидців та свідків вище зазначеної дорожньо-транспортної пригоди з проханням, надати інформацію, що стосується вказаної автопригоди за телефонами: 102 або до Кременчуцького відділу поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.