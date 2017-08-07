На Полтавщині невідомий автомобіль на смерть збив невідому людину

ДТП сталася 06 серпня на автодорозі Полтава-Олександрія, неподалік с.Соснівка.

Невстановлений автомобіль скоїв наїзд на пішохода (на вигляд 40- 45 років), який загинув на місці події.

Особа загиблого чоловіка встановлюється. Водій, який збив людину, втік з місця ДТП.

Звертаємося до очевидців та свідків вище зазначеної дорожньо-транспортної пригоди з проханням, надати інформацію, що стосується вказаної автопригоди за телефонами: 102 або до Кременчуцького відділу поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області