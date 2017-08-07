На Дніпропетровщині жінка помітила у занедбаному дворі тіло чоловіка

Померлого чоловіка виявила місцева жителька, яка повідомила до поліції, що через огорожу на покинутому подвір’ї помітила мертве тіло.

Оперативники встановили, що вбивство сталося 3 серпня. Померлий – раніше судимий за вживання наркотиків та нанесення тяжких тілесних ушкоджень чоловік. Під час огляду його будинку поліцейські виявили сліди застілля та речові докази, завдяки яким це жорстоке вбивство вдалося розкрити.



З’ясувалося, що двоє чоловіків випивали спиртне в будинку 58-річного павлоградця. Під час пиятики між ними виникла сварка та бійка, під час якої 56-річний гість витягнув з кишені ніж та завдав товаришу більше 5 ударів – у шию, живіт та груди.

Від отриманих травм чоловік помер на місці. Щоб приховати сліди злочину та уникнути відповідальності за вбивство, нападник відтягнув тіло у двір покинутого домоволодіння за кілька десятків метрів від місця скоєння злочину. Знаряддя злочину - кухонний ніж – вилучили у підозрюваного вдома.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину, його затримано в порядку статті 208 КПКУ.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області