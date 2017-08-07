На Кіровоградщині чоловік під час сварки вдарив кохану ножем у спину

До чергової частини Компаніївського відділення поліції надійшло повідомлення з місцевої лікарні про те, що до хірургічного відділення з проникаючим ножовим пораненням було доставлено 36-річну жительку одного з сіл району.

Попередньо встановлено, що тілесне ушкодження жінка отримала під час побутової сварки від свого 38-річного співмешканця. Між чоловіком і жінкою виник конфлікт, коли вони поралися по господарству, а поряд були діти.

Дочекавшись моменту, коли потерпіла повернулася спиною, підозрюваний наніс удар кухонним ножем, який на той момент використовував для чистки овочів. Після цього, злякавшись відповідальності, він втік. Старший 9-річний син потерпілої викликав швидку для матері.

«На місце пригоди відразу виїхала слідчо-оперативна група, - розповідає т.в.о. начальника Компаніївського відділення поліції Долинського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області Віталій Сторчак. – Поліцейські швидко знайшли підозрюваного, який переховувався у кущах неподалік, а у кімнаті виявили знаряддя злочину – кухонний ніж».

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 121 «умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України.

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області