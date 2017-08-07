На Житомирщині з траси Київ-Чоп вилетів джип, є загиблі та поранені

Фатальна дорожньо-транспортна пригода сталась на 106 км автодороги Київ-Чоп у Коростишівському районі Житомирщини. Поліція розпочала розслідування.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Jeep», 44-річний киянин, рухаючись у напрямку м. Житомира, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де транспортний засіб перекинувся.

Унаслідок ДТП водій автомобіля загинув на місці події. Пасажири автомобіля: 16-річна та 51-річна киянки та 15-річний житель Київської області з тілесними ушкодженнями різних ступенів були госпіталізовані до Коростишівської райлікарні.

Нині триває з’ясування причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

