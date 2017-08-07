Поліція Рівненщини розшукує водія, який на смерть збив пенсіонера

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася шостого серпня близько 23:30 у селі Іванчі. Унаслідок наїзду автомобіля 75-річний місцевий житель від отриманих травм загинув.

До поліції про виявленого на дорозі мертвого чоловіка повідомили зі станції швидкої медичної допомоги. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, під час поверхневого огляду тіла виявила тілесні ушкодження, характерні для ДТП. Винуватець пригоди втік.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.



Поліцейські проводять розшукові заходи щодо встановлення особи водія та транспортного засобу.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області