Прокуратура Дніпропетровщини домоглась суворішого покарання для грабіжника

Апеляційний суд Дніпропетровської області підтримав позицію прокуратури області та скасував вирок суду першої інстанції в частині призначеного покарання 32-річному громадянину за розбій (ч.2 ст.187 КК України).

Встановлено, що раніше судимий за аналогічні злочини чоловік після звільнення з місць позбавлення волі на шлях виправлення не став та у квітні 2016 року знову скоїв розбійні напади на громадян. Жертвам обвинуваченого стали четверо жінок у місті Марганці.

Так, погрожуючи ножем, зловмисник незаконно заволодівав їх грошовими коштами та мобільними телефонами.Вироком Марганецького міського суду чоловіка визнано винним у скоєнні вказаного кримінального правопорушення та призначено покарання у вигляді 7 років 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокуратура не погодилась з рішенням суду та вимагала більш суворого покарання.Колегія суддів Апеляційного суду Дніпропетровської області підтримала позицію обвинувачення та призначила зловмиснику покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області