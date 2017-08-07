У Вінниці затримані псевдополіцейські, які пограбували пенсіонера

Чоловіків, що назвались поліцейськими й пограбували пенсіонера, затримали патрульні Вінниці.

На спецлінію 102 зателефонував 65-річний чоловік й поскаржився: став жертвою злочинців. Зі слів заявника, двоє невідомих прийшли до його будинку, назвались правоохоронцями, сказали, що будинок потрібно обшукати й забрали 2 мобільних телефони, золоті прикраси й 3000 гривень. Коли чоловіки пішли, пенсіонер здогадався, що його, можливо, обманули й набрав 102.

Схожих за описом людей віком 19 та 26 років патрульні затримали на залізничному вокзалі, коли ймовірні злочинці сідали в таксі. З описаними потерпілим чоловіками була ще жінка. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.