У Вінниці затримані псевдополіцейські, які пограбували пенсіонера

У Вінниці затримані псевдополіцейські, які пограбували пенсіонера

17:00 07.08.2017
У Вінниці затримані псевдополіцейські, які пограбували пенсіонера

Чоловіків, що назвались поліцейськими й пограбували пенсіонера, затримали патрульні Вінниці.

На спецлінію 102 зателефонував 65-річний чоловік й поскаржився: став жертвою злочинців. Зі слів заявника, двоє невідомих прийшли до його будинку, назвались правоохоронцями, сказали, що будинок потрібно обшукати й забрали 2 мобільних телефони, золоті прикраси й 3000 гривень. Коли чоловіки пішли, пенсіонер здогадався, що його, можливо, обманули й набрав 102.

Схожих за описом людей віком 19 та 26 років патрульні затримали на залізничному вокзалі, коли ймовірні злочинці сідали в таксі. З описаними потерпілим чоловіками була ще жінка. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Зараз слідчі перевіряють затриманих на причетність до цього чи інших злочинів.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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