У львівських Вінниках під час ДТП травмувалась пасажирка мотоциклу
У львівських Вінниках під час ДТП травмувалась пасажирка мотоциклу
У Винниках мотоцикліст потрапив у ДТП.
Тілесні ушкодження отримала пасажирка мотоцикла.
Дорожньо-транспортна пригода сталась на вулиці Івана Франка у Винниках.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій мотоцикла «Kawasaki», 26-річний львів’янин, на повороті не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя, де наїхав на камінь, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.
В автопригоді пасажирка мотоцикла, 23-річна львів’янка, отримала тілесні ушкодження: «забій м’яких тканин потиличної ділянки, забійна підшкірна гематома шиї зліва, забійні садна верхніх кінцівок, забійні садна лобної ділянки».
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.