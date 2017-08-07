У львівських Вінниках під час ДТП травмувалась пасажирка мотоциклу

У львівських Вінниках під час ДТП травмувалась пасажирка мотоциклу

22:02 07.08.2017
У львівських Вінниках під час ДТП травмувалась пасажирка мотоциклу

У Винниках мотоцикліст потрапив у ДТП.

Тілесні ушкодження отримала пасажирка мотоцикла.

Дорожньо-транспортна пригода сталась на вулиці Івана Франка у Винниках.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мотоцикла «Kawasaki», 26-річний львів’янин, на повороті не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя, де наїхав на камінь, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.

В автопригоді пасажирка мотоцикла, 23-річна львів’янка, отримала тілесні ушкодження: «забій м’яких тканин потиличної ділянки, забійна підшкірна гематома шиї зліва, забійні садна верхніх кінцівок, забійні садна лобної ділянки».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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