У львівських Вінниках під час ДТП травмувалась пасажирка мотоциклу

У Винниках мотоцикліст потрапив у ДТП.

Тілесні ушкодження отримала пасажирка мотоцикла.

Дорожньо-транспортна пригода сталась на вулиці Івана Франка у Винниках.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мотоцикла «Kawasaki», 26-річний львів’янин, на повороті не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя, де наїхав на камінь, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.

В автопригоді пасажирка мотоцикла, 23-річна львів’янка, отримала тілесні ушкодження: «забій м’яких тканин потиличної ділянки, забійна підшкірна гематома шиї зліва, забійні садна верхніх кінцівок, забійні садна лобної ділянки».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.