На Донеччині до прокуратури з повиною прийшов підозрюваний у вбивстві

На Донеччині до прокуратури з повиною прийшов підозрюваний у вбивстві

19:30 07.08.2017
На Донеччині до прокуратури з повиною прийшов підозрюваний у вбивстві

07 серпня під час особистого прийому в.о керівника Краматорської місцевої прокуратури Аркадій Мєшков прийняв явку з повинною від чоловіка, який зізнався у скоєнні особливо тяжкого злочину.

Нагадаємо, 22 липня чоловік прийшов у гості до родичів своєї дівчини та під час застілля влаштував сварку з братом коханої на ґрунті різного бачення «правильної» жіночої поведінки. Першого разу родичам вдалося заспокоїти сперечальників, а на другий гість схопився за ножа, тричі умисно вдарив ним у шию опоненту та з місця злочину втік.

Від отриманих тяжких колото-різаних поранень потерпілий загинув на місці, а втікачу було заочно повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України та оголошено у розшук.

Зі слів зловмисника, перебуваючи у шоковому стані після скоєного злочину, він переховувався від правоохоронних органів, проте на даний час визнав свою провину повністю, щиро розкаявся та готовий співпрацювати зі слідством.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Краматорська місцева прокуратура.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області

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