У Херсоні чоловіка жорстоко побили через ревнощі

У Херсоні чоловіка жорстоко побили через ревнощі

20:00 07.08.2017
У Херсоні чоловіка жорстоко побили через ревнощі

Отримав поранення через ревнощі. Патрульні затримали двох чоловіків, які можуть бути причетними до нанесення тілесних ушкоджень.

Виклик про нанесення тілесних ушкоджень на розі вулиць 8-го Березня та Студентської в Зеленівці отримали патрульні вчора близько 3-ої години ночі. На пульт «102» зателефонували лікарі карети швидкої, які на той момент працювали на місці. Прибувши за вказаною адресою, інспектори побачили постраждалого. Медики саме накладали йому пов’язку та готували до госпіталізації.

Хлопець отримав різані рани шиї та передпліччя. Він пояснив, що ушкоджень йому завдав знайомий на підґрунті ревнощів. Лікарі вказали на громадян, які кілька разів підходили до них та заважали надавати допомогу. Коли патрульні підійшли до гурту, двоє хлопців кинулись навтьоки.

Інспектори наздогнали їх. На одному з молодиків поліцейські виявили плями крові. Також і в затриманих, і в постраждалого патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння.

Обох втікачів доправили до Дніпровського відділення поліції. На місці працювала слідчо-оперативна група.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Херсона

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