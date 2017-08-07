Під час ДТП на Хмельниччині загинула 43-річна жінка

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 21:10 години, на автодорозі «Теофіполь — Красилів» по вулиці Грушевського при в’їзді в місто Красил

54-річний житель міста Луцьк, керуючи автомобілем «ВАЗ 21112», скоїв наїзд на 43-річну місцеву жительку, яка перетинала дорогу в невстановленому місці. Від отриманих травм жінка померла на місці події.

Водій автомобіля був тверезий. Наразі слідчі з’ясовують причини, які призвели до ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області