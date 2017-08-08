Провідника нелегальних мігрантів через кордон судитимуть на Закарпатті

Великоберезнянським відділом Ужгородської місцевої прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно місцевого жителя, який обвинувачується у сприянні в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, зокрема надання засобів на усунення перешкод, вчинене, щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 332 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи трьох громадян Республіки В’єтнам та одного громадянина Республіки Індія для їх незаконного переправлення через державний кордон України в Словацьку Республіку.

В подальшому обвинувачений, разом з невстановленими слідством спільниками, допомогли нелегальним мігрантам перетнути лінію держкордону та спільно з ними попрямували в напрямку Словацької Республіки.

Затримали обвинуваченого з одним із громадян В’єтнаму працівники прикордонної поліції Словацької Республіки. Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 332 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Закарпатської області