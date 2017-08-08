На Донеччині суд звільнив обвинуваченого у вбивстві трьох шахтарів

Вбивство сталося 20 травня 2013 року у місті Покровськ (колишній Красноармійськ). Двоє чоловіків, озброївшись вогнепальною зброєю, приїхали до гаражного кооперативу «Южний» з метою заволодіння транспортним засобом. Там злочинці вирішили викрасти автомобіль «Toyota Avensis», а його власника вбили.

Після того, як вбивці застрелили власника машини, вони намагалися сховати його тіло у багажнику автомобіля. В цей час до гаражу під'їхали ще двоє шахтарів. Обидва вони також були застрелені, а зловмисники втекли на викраденому авто. Усі вбиті чоловіки були робітниками ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" Красноармійського району.

Одного з вбивць затримали через декілька днів, іншого екстрадували з Російської Федерації, куди він виїхав до родичів одразу після скоєння злочину.

Проте, всупереч клопотанням прокуратури, за рішенням колегії суддів у квітні 2015 року одного з вбивць було звільнено з під-варти під заставу. Після завершення судового слідства він втік та досі перебуває у розшуку.

Іншого обвинуваченого у грудні 2015 року Красноармійський міськрайонний суд засудив до найвищої міри покарання - довічного позбавлення волі.

Проте, стороною захисту було подано скаргу та у квітні 2016 провадження направлено на новий судовий розгляд у Димитровський міський суд.

Днями, судом ухвалено рішення про відмову в задоволені клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою 27-річному обвинуваченому та змінено міру запобіжного заходу на домашній арешт без права на апеляційне оскарження.

Таке рішення суд ухвалив, посилаючись на судову практику Європейського суду з прав людини, а саме - на п.4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яке було визнано у справі «Харченко проти України» (важливо зазначити, що вказана справа стосується розкрадання коштів на підприємстві, а не особливо тяжкого злочину як умисне потрійне вбивство).

Враховуючи тяжкість скоєних чоловіком злочинів, а також втечу другого фігуранта після виходу під заставу, прокуратура Донецької області вважає вказане рішення незаконним та неправомірним, яке може призвести до тяжких наслідків.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області