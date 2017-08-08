Поліція Харківщини затримала серійного грабіжника з Лозової аж в Одесі

Поліція Харківщини затримала серійного грабіжника з Лозової аж в Одесі

02:00 08.08.2017
Поліція Харківщини затримала серійного грабіжника з Лозової аж в Одесі

Працівниками поліції Харківщини затриманий чоловік за скоєння зухвалих нападів на жінок.

Зловмисник полював на сумочки та гроші перехожих. Його затримали у Одесі.
Наприкінці липня на мікрорайоні № 4 невідомий шляхом ривка відкрито заволодів сумкою 48-річної жінки з мобільним телефоном, паспортом, тисячею гривень. Постраждала повідомила, що чоловік зі спини обхопив її шию рукою, здавив, від чого вона втратила свідомість.

Співробітники Лозівського відділу поліції за скоєння даного кримінального правопорушення в м. Одеса затримали 20-річного мешканця Лозової.

Під час слідчих дій встановлена причетність громадянина до низки аналогічних злочинів на території Лозової. Із застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров'я потерпілих - здавлював руками шию, чоловік скоїв ще 5 розбійних нападів. Він заволодівав сумками, мобільними телефонами, грошима жінок.

Зловмисник утримується в ізоляторі тимчасового тримання.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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