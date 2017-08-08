У Дніпрі поліція затримала досвідченого сутенера з підробленими документами

Поліцейські затримали чоловіка без громадянства, який підозрюється у скоєнні тяжких злочинів.

Понад 10 років чоловік з підробленим документом мешкав на території України. Крім підробки документів, чоловік займався сутенерством. З 2014 по 2017 роки він втягував дівчат з матеріальними труднощами у зайняття проституцією. Встановлено, що раніше підозрюваний скоював розбійні напади та пограбування.

Небезпечного зловмисника затримали, коли він намагався виїхати з Дніпра до Києва.



Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією), ч. 3 ст. 190 (шахрайство), ч. 1,4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

