На Донеччині через недогляд жахливо загинула чотирирічна дитина

На Донеччині через недогляд жахливо загинула чотирирічна дитина

08:00 08.08.2017
На Донеччині через недогляд жахливо загинула чотирирічна дитина

Напередодні, близько 19:15 до чергової частини Селидівського відділення поліції зателефонувала 33-річна мешканка м. Новогродівка.

Жінка повідомила, що під час відпочинку біля водоймища її малолітній син, гуляючи, відійшов від неї і не повернувся.

Під час пошукових заходів у воді, неподалік від берега, було виявлено тіло хлопчика. В ході перевірки було встановлено, що вдень жінка, разом із співмешканцем, молодшою однорічною донькою та знайомими, прийшли на відпочинок до місцевого ставку. Компанія почала розповивати спиртні напої. Весь час хлопчик знаходився у полі зору матері.

Через деякий час дорослі відволіклись та не помітили, як дитина зникла. Вони почали шукати хлопчика своїми силами, пізніше звернулися до поліції.

Берег зазначеного водоймища має крутий та слизький спуск у воду, тож, за попередніми даними, хлопчик впав у воду, а повернутися на берег вже не зміг.

Наразі свідчення учасників події перевіряються, встановлюються можливі свідки та всі обставини загибелі дитини.

Інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 із позначкою «нещасний випадок» Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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