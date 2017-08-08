На Донеччині автомобіль тяжко травмував підлітка на велосипеді

На Донеччині автомобіль тяжко травмував підлітка на велосипеді

08:20 08.08.2017
На Донеччині автомобіль тяжко травмував підлітка на велосипеді

У Костянтинівці, в районі перехрестя вулиць Братської та Матросова, водій автомобілю «Фіат» не зміг уникнути зіткнення та скоїв наїзд на 16-річного  велосипедиста.

Хлопця доправлено до медичного закладу з тілесними ушкодженнями. На місці працювала поліція.

Постраждалий хлопець перебуває в лікарні з важкими травмами голови та тіла, травматичним шоком 2-го ступеню.

Співробітники Костянтинівського відділення поліції проводять першочергові слідчі дії.

Відомості за даним фактом внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами).

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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