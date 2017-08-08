На Донеччині військовий за кермом збив людину з твариною, людина померла

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 21:00 на автодорозі «Маріуполь – Сартана». Водій автомобілю «Опель Віваро» скоїв наїзд на чоловіка та корову. Пішохід від отриманих травм помер дорогою до лікарні. За даним фактом відкрите кримінальне провадження.

Встановлено, що за кермом автомобіля перебував військовослужбовець Збройних сил України.

Відомості за даним фактом внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого).

На даний час для встановлення усіх обставин ДТП поліцейськими під процесуальним керівництвом військової прокуратури Маріупольського гарнізону проводяться необхідні слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області