На Харківщині під час знешкодження боєприпасу підірвався сапер

Із численними переломами кінцівок, ампутацією правої стопи, опіками обличчя та рук до Балаклійської районної лікарні було доставлено 27-річного чоловіка.

Наразі лікарі оцінюють його стан як стабільно тяжкий.

Подія сталась на території військової частини у місті Балаклія. Встановлено, що 27-річний мешканець села Іванівка, що на Вінниччині, проходив службу у військовій частині в Кам'янець-Подільську та наразі прикомандирований до міста Балаклія.

Тілесні ушкодження чоловік отримав під час виконання планових робіт по виявленню та знешкодженню боєприпасів внаслідок вибуху невідомого снаряду.

Вказаний факт внесено до Журналу єдиного обліку, вирішується питання щодо кваліфікації даної події згідно з Кримінальним кодексом України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області